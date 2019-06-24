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Канатоходцы Валленда выполнили трюк над площадью в Нью-Йорке

Общество

На середине троса длиной 396 метров Ник перешагнул через свою сестру Лияну

Нью-Йорк, США, 24 июня 2019, 11:05 — REGNUM  Американские канатоходцы Ник и Лияна Валленда прошли по канату над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа. Запись трюка опубликована в микроблоге Ника Валленда в Twitter.

Сестра Лияна шла канатоходцу навстречу. На середине троса длиной 396 метров Ник перешагнул через Лияну, после чего каждый из них продолжил путь.

Власти Нью-Йорка потребовали, чтобы Валленда выполняли трюк со страховкой, так как в 2017 году Лияна сорвалась с каната, получив серьезные травмы.

40-летний Ник Валленда шесть раз попадал в книгу Гиннесса за выполнение акробатических трюков. Так, он пересек по канату Ниагарский водопад и Гранд-Каньон, а также прошел между двумя небоскребами в Чикаго на высоте 183 метров.

https://twitter.com/NikWallenda/status/1142988843731378176

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