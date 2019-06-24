Рабочие закрытого завода Ford в Ленобласти будут митинговать в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Бывшие и остающиеся сотрудники автомобильного завода компании Ford Sollers в Ленинградской области выйдут на митинг в защиту своих прав на площади Ленина в Санкт-Петербурге 29 июня. Они потребуют сохранения рабочих мест на производственной площадке во Всеволожске и реальной, а не номинальной, защиты прав и интересов работников со стороны властей Ленобласти.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель ППО «Форд» Михаил Сергеев, главным требованием участников предстоящего митинга станет обеспечение занятости для бывших сотрудников завода Ford на той же промплощадке во Всеволожске, где они работали. Этого можно добиться только при активном участии властей Ленобласти, отмечает активист.

«По нашим данным, никто не смог найти подходящую работу с помощью областной службы занятости, несмотря на все обещания властей», — сказал Михаил Сергеев.

Производственные процессы на заводе во Всеволожске были окончательно остановлены в середине июня, однако часть персонала остается на предприятии для обеспечения непроизводственных функций. Почти все из почти тысячи работавших на заводе сотрудников воспользовались программой добровольного увольнения с выплатой компенсаций, зависящих от стажа работы. В то же время члены профсоюза не согласны с размерами этой компенсации — они требовали выплаты двухлетнего оклада, как это практикуется в аналогичных случаях на заводах Ford в европейских странах.

Ранее в мае областные власти пообещали при помощи региональной Службы занятости обеспечить трудоустройство всех, попавших под сокращение на заводе Ford Sollers. В свою очередь представители профсоюзов требовали на уровне руководства Ленобласти обязать нового владельца производственной площадки во Всеволожске принять в штат бывших работников Ford.

О том, кому в итоге достанется промплощадка, и что на ней будут производить, точной информации у профсоюзных активистов нет. Михаил Сергеев рассказал, что, по имеющимся у него данным, ни о какой «реорганизации предприятия под нужды нового инвестора», о которой говорят чиновники, речи не идет — закрытый завод, как ожидается, будет продан компанией Ford Sollers покупателю без каких-либо социальных обязательств.

На митинге 29 июня профсоюзные активисты и сотрудники закрывшегося завода намерены потребовать от администрации Ленинградской области и губернатора Александра Дрозденко отстаивать их интересы в переговорах с инвесторами.

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Ранее, в апреле 2019 года, рабочие автозавода митинговали во Всеволожске. Однако после этого завод всё равно был закрыт, а требования трудящихся не были удовлетворены.

Напомним, 27 марта 2019 года компания Ford Sollers объявила о решении закрыть три своих завода в России и о полном уходе марки Ford с рынка новых легковых автомобилей в РФ. Продолжит работу лишь один завод в Елабуге, выпускающий коммерческие машины Ford Transit.

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