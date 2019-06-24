В Казахстане планируют открыть центры адаптации казахов-репатриантов

Нур-Султан, , 11:04 — REGNUM В Казахстане планируют создать центры адаптации для этнических казахов, прибывших в республику из других стран. Об этом 24 июня заявил министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев, сообщает агентство «Казинформ».

Министр напомнил, что в республике уже действовали центры адаптации оралманов (этнические казахи-репатрианты). Сапарбаев признался, что не знает, куда делись эти центры.

«Первоначально какое-то жилье должно быть предоставлено. Все-таки они из другой страны приехали — здесь нет знакомых, родственников», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало законопроект, который упрощает процедуру получения вида на жительство для этнических казахов.

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