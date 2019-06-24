В Екатеринбурге защитили скандальную антинаркотическую рекламу

Екатеринбург, 24 июня 2019, 10:58 — REGNUM Антинаркотическая кампания, возмутившая некоторых екатеринбуржцев своей неконкретностью, всё же нашла своих заступников. Скандальную рекламу поддержали главные наркологи Свердловской области и УрФО на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В рекламе призывают родителей обратить внимание на своих детей, если те: 1) сидят подолгу в интернете; 2) раздражаются, если родитель сидит в их девайсе; 3) тратят больше денег, чем им дают родители; 4) общаются с «сомнительными личностями».
В этом случае, предупреждают в прокуратуре Екатеринбурга, ребёнок может участвовать в сбыте наркотиков.
Рекламу первым делом поддержал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.
«Это повод задуматься родителям», — считает Поддубный.
С коллегой согласился главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.
«Задача любой таблички — предупредить. Не вижу ничего особенного в этом плакате. С удовольствием поимею его в своей коллекции», — сказал Забродин.
Напомним, скандальная реклама появилась в 10-х числах июня в екатеринбургском транспорте. Её резко негативно охарактеризовал глава фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.
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