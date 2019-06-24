Дальнобойщики из Камеруна возобновили поездки в ЦАР

Яунде, , 11:10 — REGNUM Водители грузовых автомобилей из Камеруна снова стали въезжать в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) после того, как правительство ЦАР убедило повстанцев освободить похищенных водителей. Дальнобойщики обеспечивают важные поставки для не имеющей выхода к морю ЦАР, передает VOA Africa.

По информации издания, камерунские дальнобойщики постепенно возобновили маршруты в Центральноафриканскую Республику на этой неделе после того, как власти ЦАР в прошлую пятницу, 14 июня, убедили повстанцев освободить водителей, которых они взяли в заложники. Три недели назад мятежники похитили 10 камерунских водителей вместе с тремя женщинами-пассажирами, когда они возвращались из столицы ЦАР, Банги.

Отмечается, что из-за инцидента были прекращены грузовые перевозки из Камеруна, что является серьезной проблемой для не имеющей выхода к морю ЦАР, которая зависит от морского порта Камеруна Дуала примерно на 95%.

Али Абубакар был одним из похищенных водителей, которые вернулись в понедельник в Камерун. Он сказал журналистам, что вооруженные повстанцы вывезли их в лес.

По его словам, через три дня повстанцы освободили трех женщин и попросили их сообщить властям ЦАР, что водителей, которых они искали, взяли в заложники. После освобождения Абубакар сказал властям ЦАР, что он и его коллеги-водители больше не будут ездить через границу без сопровождения, опасаясь похищения.

Хотя официального заявления сделано не было, журналисты видели, как миротворческие силы Организации Объединенных Наций на этой неделе уже сопровождали грузовики.

Исса Адаму, представитель профсоюза дальнобойщиков Дуала-Банги, сказал, что некоторые дальнобойщики все еще не хотят возвращаться на работу.

«Мы призываем всех наших товарищей начать работу и продолжать выполнять свои обязанности без какого-либо страха, потому что мы продолжим обсуждение с правительством, чтобы добиться большего», — добавил Адаму.

В похищениях подозревают повстанческие группировки, которые отказываются соблюдать условия мирного соглашения, которое они подписали с правительством в Банги 6 февраля 2019 года.