Архангельск и «петровская революция сверху»

Владимир Станулевич, 24 июня 2019, 10:36 — REGNUM
Иностранцем, внушившим молодому Петру Первому идею европейской модернизации России, переворота в стране, был Франц Лефорт. Серией хорошо продуманных действий, вроде знакомства царя в Немецкой слободе с Анной Монс ставшей любовницей Петра, погружением государя в фантасмагорический мир Немецкой слободы, строительством потешного флота в Переяславль-Залесском, добился полного доверия царя. Назначен главой Великого посольства в Европу 1696 году, во время которого окончательно сформировалась программа петровской «революции сверху». Во время путешествия умело организовал знакомство царя с передовыми техническими новинками Европы. Познакомил царя с идеями меркантилизма, которыми Петр впоследствии руководствовался.
Лефорт проник в Россию через Архангельск, обстоятельства посещения Архангельска в свите Петра свидетельствуют, что кораблестроительная программа России находилась под контролем Лефорта.
Необъяснимое влияние на царя вело к легендам, которых Лефорт назывался отцом царя, или чуть ли не его любовником.
Лефорт проникает в Россию в Архангельске
Ирина Гузевич, историк: «Лефорт Франсуа … (2/12.1.1656, Женева — 2/12.3.1699. Немецкая слобода под Москвой…), русский государственный и военный деятель, дипломат, полный генерал (…1693 г.) и адмирал (дек.1695 или янв.1696) …восьмой ребенок в семье из девяти.
Женился в июле 1678 г. в Немецкой слободе на католичке Элизабет Суэ. От этого брака — сын Андрей Лефорт… а также 10 детей (6 дочерей и четыре сына), умерших во младенчестве или в очень юном возрасте…
был равен ростом Петру, но шире его в плечах и такой же физической силы… Был прекрасным наездником, хорошо владел стрельбой из лука, побеждал в соревнованиях и «в Киеве имел честь быть царем всех «аматеров»… один из первых создателей поведенческой модели «командир полка — отец солдатам»… Лефорт, будучи устроителем многочисленных пиров, по свидетельствам современников всегда сохранял над собой контроль и не давал «вину одолеть себя».
Родные предназначали его карьере коммерсанта… вступил волонтером в курляндский полк… участвовал в баталии при Уденарде… в осаде г. Граве на Маасе… во время затишья в военных действиях на него обратил внимание полковник голландской службы Яков фан Фростен, якобы по воле царя Московии, а в действительности по собственной инициативе набиравший офицеров на службу. Лефорту был обещан офицерский патент.
21/31 июля 1675 г. группа из 14 штаб — и обер — офицеров .пять «прусских» капитанов… в числе которых оказался и Лефорт, давший о себе ложные сведения… погрузились в Амстердаме на корабль, который. выдержав в море жестокий шторм, 4/14 сентября 1675 г. прибыл в Архангельск, где их никто не ждал. Объявились в съезжей избе.
Из выписки сделанной в Посольском приказе, ясно, что осенью воевода Федор Полуэхтович Нарышкин писал в Москву с Двины о приезде иноземцев, в числе которых был капитан «Фрянс Лефорт» вместе с четырьмя капитанами «родом сказали Пруския ж земли города Дансика…». Ко времени приезда помимо французского Лефорт владел голландским и итальянским языками. Последнее позволило ему войти контакт с итальянским коммерсантом Франческо Гуаскони, приехавшим в Архангельск из Немецкой слободы в Москве. Несмотря на конфессиональные различия (Гуаскони был одним из столпов католической общины в Немецкой слободе), тот снабдил Лефорта деньгами (60 талеров) в ожидании ответа на запрос воеводы о судьбе приезжих.
В ноябре 1675 г. Алексей Михайлович отказал в приеме на службу всем приехавшим, потребовав их выслать на том же самом корабле. Однако, получив челобитную всех офицеров, направленную непосредственно ему, дал согласие на их приезд в Москву, но исключительно за свой счет. По утверждению Посельта, ссылавшемуся на донесение дьяка Зыкова Посольскому приказу, вся группа 19/29 января 1676 г. выехала в Москву.
Однако из выписки, сделанной в Посольском приказе, следует, что они явились в Москве в этот же приказ уже 20/30 декабря 1675 г. 30.3/9.4. 1676 г. офицеров принимал уже новый царь Федор Алексеевич, однако через пять дней, 4/14 апреля 1676 г. он отказал им в зачислении на службу и потребовал их возвращения, хотя вскоре смилостивился: «И апреля в 4 день в Посольском приказе, сшед сверху, Артемон Матвеев выезжим иноземцам сказал, что они великого государя в службу ненадобны, а ехали б в свою землю или куды похотят за море». Но «капитану Францу Лефорту отпуску с Моквы не сыскано»…» (1).
Лефорт — фаворит царя
Ирина Гузевич, историк: «(Лефорт) через Гуаскони познакомился с полковниками шотландцами Полом (Павлом) Менезием и Патриком Горлоном… Лефорт с трудом адаптировался к русскому климату: зимой 1677 г. шесть недель болел «горячкою», и врачи опасались за его жизнь… Брак с Елизаветой Суэ в июле 1678 г. означавший что Лефорт остается в Московии, сильно упрочил его положение… 10.8.1678 г. Лефорт был действительно принят на русскую службу капитаном… Осенью был назначен командиром роты, входившей в состав гарнизона Киева… Он пробыл на юге два с половиной года… в походах против турок и крымских татар, отражая их набеги на Левобережную Украину.
Во время конфликта Петра I с царевной Софьей Алексеевной вместе с другими иноземными офицерами перешел на сторону Петра… Именно эта акция окончательно решила дело в пользу Пера, а Лефорта подбросила в его карьере… 16/26 февраля 1690 г. Лефорт был произведен в генерал майоры… Первое посещение Петром его дома и обед у него зафиксированы лишь 3−13 сентября 1690 г… Но с тех пор царь стал бывать у него все чаще и чаще, иногда оставаясь ночевать. С этой эпохи начинается дружба Лефорта и Петра… но петровским фаворитом он стал только во второй половине 1691 г… С сентября 1691 г. произведен в генерал-лейтенанты.
В конце 1691 г. сопровождал Петра, ездившего в поисках озера, более обширного, чем Переяславское (Полещеево), для постройки судов (побывали на Кубенском озере). В первой половине 1692 г. быстро и эффективно обеспечил поставку материалов и снаряжения, необходимого для постройки флота: пушек, пороха, якорей, канатов, парусины, железных вещей, лодок… смог присутствовать в Переяславле на маневрах… командуя 30-пушечным кораблем «Марс»…
Осенью 1692 г. встал вопрос о расширении дома Лефорта, который оказался мал для балов и танцевальных вечеров… Пир по случаю открытия залы, совмещенный с прощальным пиром при отъезде Петра в Архангельск, продолжался четыре дня… Лефорт, будучи устроителем многочисленных пиров, по свидетельствам современников всегда сохранял над собой контроль и не давал «вину одолеть себя». На следующий день Петр в сопровождении Лефорта и свиты выехал из Москвы… 29.4/9.5.1694 Лефорт дал в новой зале прощальный пир по поводу отъезда в Архангельск. Отъезжали в несколько групп (29 и 30 апреля). Петр выехал 1/11 мая, а Лефорт на следующий день…» (2).
Лефорт везет царя в Архангельск
Лефорт контролирует кораблестроение России
Еще на Плещеевом озере Лефорт обеспечил строительство потешного флота, который был совсем не потешным по количеству пушек на кораблях и их размерам, всем необходимым. Когда встал вопрос о флоте имеющем выход в море, об Архангельске, в ручном режиме контролировать постройку судов стало невозможно. Надо было отправиться туда самому, или отправить доверенного человека. Таким человеком стал купец Избрандт, с которым Лефорт породнился через брак племянника на сестре Избрандта. Елизария Лефорт знал и ранее, и даже вел его торговые дела во время его путешествия в Китай.
Вторым направлением создания флота могла стать постройка кораблей в Европе. Серийное строительство обошлось бы чрезвычайно дорого, но несколько разных судов построенных на голландских верфях стали бы образцами для строительства однотипных судов в России. И тут Лефорт был ключевым человеком, так как знал в Голландии нужных людей, и его знали.
Юрий Беспятых, историк: «9 февраля 1694 г. когда новая поездка на Белое море была уже делом решенным, Лефорт сообщил своему адресату: «Я по приказу его царского величества написал бургомистру Амстердама Витсену относительно военного корабля, который был оснащен 40 пушками и всем необходимы оя низ» царь уже озаботился о переводе 40 тысяч талеров в плату за него. «Кроме того, будут готовы еще два других корабля» (7). 136
19-го царь явился в Гордону… все собрались на одном из Соломбальских островов (Среднем) назавтра. Около полудня царь рубил канаты топором, и фрегат, обошедшийся казне в 1462 рубля 19 алтын, очень удачно, согласно отзыву Гордона, съехал по салазкам (стапелю) в воду. Петр задал на палубе пир, продлившийся до глубокого вечера… Лефорт так отозвался о нем: «Второе судно, выстроенное здесь в Архангельске — прекрасный военный корабль с двадцатью четырьмя пушками» (8). 154
Ирина Гузевич, историк: «Во время первого Азовского похода (25.4/ 5.5 — 22.11/2.12.1695) входил наряду с Петром I, П. Гордоном и А.М.Головиным в состав коллективного руководства корпусом, осаждающего крепость… На обратном пути, при переходе через степь в тяжелейших условиях под снегом и дождем по обледенелым пространствам, в середине или второй половине октября 1695 г. Лефорт упал с лошади и сильно ударился правым боком о камень. Полученное ранение в конечном счете послужил причиной его смерти…
6/16 декабря 1696 г. состоялся царский указ о снаряжении Великого посольства к европейским дворам, инициатором которого был в значительной степени Лефорт, которого царь назначил первым великим и полномочным послом (из трех)… как посол помогал Петру устанавливать контакты, принимал участие в тайных переговорах с другими монархами (в т.ч. с Вильгельмом III в Утрехте 1/11 сентября 1697 г.)… В связи с известями о стрелецком бунте Лефорт, Ф.А.Головин (второй посол) и видимо Петр 19/29 июля покинули Вену на почтовых, направляясь в Москву… Во время массовых казней стрельцов, 17/27 октября 1698 г. когда царь заставил представителей своего окружения выполнять роль палачей, Лефорт… категорически отказался в этом участвовать… Последние три в половиной года своей жизни тяжело болел — не заживали раны… Умер в своем дворце в Немецкой слободе 2/12 марта 1699 г… оставил после себя немного земель и огромные долги (ок. 6 тыс. рублей в т.ч. 2,5 тыс. экю за пансион своего сына в Женеве), который оплатил царь.
Согласно московскому мифу, Лефорт являлся отцом Петра I (хотя приехал в Москву через три с половиной года после рождения Петра — якобы у него и царицы Натальи одновременно родились сын и дочь и были заменены один на другую, ибо царицу после рождения дочери грозила опала» (11).
Лефорта в России не сказать что чтут, но помнят. В Калиниграде есть бульвар Лефорта, в Москве муниципальное образование Лефортово. На московской Бауманской улице стоит Лефортовский дворец, существует Лефортовский парк. На третьем кольце в Москве построен Лефортовский тоннель, есть в столице Лефортовский мост, улица Лефортовский вал, гостиница «Лефортово» и «Лефортовский мост», рынок Лефортовский. В Москве стоит памятник Лефорту, наконец есть Лефортовская тюрьма.
Лефорта любят изображать в исторических романах и фильмах, правда вместо гиганта огромной физической силы, его изображают женственным аристократом, как это сделал романист XIX века Шильдкрет, да и в фильме «Россия молодая» его внешний вид далек от описаний.
Лефорт вызывает симпатии отсутствием указаний на мздоимство, этого бича петровской эпохи, сильным семейным инстинктом — множество родственников приехало вслед за ним в Россию, и незаслуженным трагическим концом.
Интересно, как выглядела бы Россия при Петре, осуществись указ царя Алексея Михайловича в выдворении Лефорта из России на том судне, на каком он прибыл в Архангельск?
Примечания:
- Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.418−419
- Там же. С.419−422
- Ю.Н.Беспятых. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700−1721. Пб. 2010. С.102
- Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.421−422
- Там же. С.551−552
- И.А.Быховский. Архангелогородские корабелы. Архангельск. 1988. С.27−30
- Ю.Н.Беспятых. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700−1721. Пб. 2010. С.136
- Там же. С.154
- Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.422
- Ю.Н.Беспятых. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700−1721. Пб. 2010. С.170
- Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.422−423
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