Архангельск и «петровская революция сверху»

Владимир Станулевич, , 10:36 — REGNUM

Иностранцем, внушившим молодому Петру Первому идею европейской модернизации России, переворота в стране, был Франц Лефорт. Серией хорошо продуманных действий, вроде знакомства царя в Немецкой слободе с Анной Монс ставшей любовницей Петра, погружением государя в фантасмагорический мир Немецкой слободы, строительством потешного флота в Переяславль-Залесском, добился полного доверия царя. Назначен главой Великого посольства в Европу 1696 году, во время которого окончательно сформировалась программа петровской «революции сверху». Во время путешествия умело организовал знакомство царя с передовыми техническими новинками Европы. Познакомил царя с идеями меркантилизма, которыми Петр впоследствии руководствовался.

Лефорт проник в Россию через Архангельск, обстоятельства посещения Архангельска в свите Петра свидетельствуют, что кораблестроительная программа России находилась под контролем Лефорта.

Необъяснимое влияние на царя вело к легендам, которых Лефорт назывался отцом царя, или чуть ли не его любовником.

Лефорт проникает в Россию в Архангельске

Ирина Гузевич, историк: «Лефорт Франсуа … (2/12.1.1656, Женева — 2/12.3.1699. Немецкая слобода под Москвой…), русский государственный и военный деятель, дипломат, полный генерал (…1693 г.) и адмирал (дек.1695 или янв.1696) …восьмой ребенок в семье из девяти.

Женился в июле 1678 г. в Немецкой слободе на католичке Элизабет Суэ. От этого брака — сын Андрей Лефорт… а также 10 детей (6 дочерей и четыре сына), умерших во младенчестве или в очень юном возрасте…

был равен ростом Петру, но шире его в плечах и такой же физической силы… Был прекрасным наездником, хорошо владел стрельбой из лука, побеждал в соревнованиях и «в Киеве имел честь быть царем всех «аматеров»… один из первых создателей поведенческой модели «командир полка — отец солдатам»… Лефорт, будучи устроителем многочисленных пиров, по свидетельствам современников всегда сохранял над собой контроль и не давал «вину одолеть себя».

Родные предназначали его карьере коммерсанта… вступил волонтером в курляндский полк… участвовал в баталии при Уденарде… в осаде г. Граве на Маасе… во время затишья в военных действиях на него обратил внимание полковник голландской службы Яков фан Фростен, якобы по воле царя Московии, а в действительности по собственной инициативе набиравший офицеров на службу. Лефорту был обещан офицерский патент.

21/31 июля 1675 г. группа из 14 штаб — и обер — офицеров .пять «прусских» капитанов… в числе которых оказался и Лефорт, давший о себе ложные сведения… погрузились в Амстердаме на корабль, который. выдержав в море жестокий шторм, 4/14 сентября 1675 г. прибыл в Архангельск, где их никто не ждал. Объявились в съезжей избе.

Из выписки сделанной в Посольском приказе, ясно, что осенью воевода Федор Полуэхтович Нарышкин писал в Москву с Двины о приезде иноземцев, в числе которых был капитан «Фрянс Лефорт» вместе с четырьмя капитанами «родом сказали Пруския ж земли города Дансика…». Ко времени приезда помимо французского Лефорт владел голландским и итальянским языками. Последнее позволило ему войти контакт с итальянским коммерсантом Франческо Гуаскони, приехавшим в Архангельск из Немецкой слободы в Москве. Несмотря на конфессиональные различия (Гуаскони был одним из столпов католической общины в Немецкой слободе), тот снабдил Лефорта деньгами (60 талеров) в ожидании ответа на запрос воеводы о судьбе приезжих.

В ноябре 1675 г. Алексей Михайлович отказал в приеме на службу всем приехавшим, потребовав их выслать на том же самом корабле. Однако, получив челобитную всех офицеров, направленную непосредственно ему, дал согласие на их приезд в Москву, но исключительно за свой счет. По утверждению Посельта, ссылавшемуся на донесение дьяка Зыкова Посольскому приказу, вся группа 19/29 января 1676 г. выехала в Москву.

Однако из выписки, сделанной в Посольском приказе, следует, что они явились в Москве в этот же приказ уже 20/30 декабря 1675 г. 30.3/9.4. 1676 г. офицеров принимал уже новый царь Федор Алексеевич, однако через пять дней, 4/14 апреля 1676 г. он отказал им в зачислении на службу и потребовал их возвращения, хотя вскоре смилостивился: «И апреля в 4 день в Посольском приказе, сшед сверху, Артемон Матвеев выезжим иноземцам сказал, что они великого государя в службу ненадобны, а ехали б в свою землю или куды похотят за море». Но «капитану Францу Лефорту отпуску с Моквы не сыскано»…» (1).

Лефорт — фаворит царя

Ирина Гузевич, историк: «(Лефорт) через Гуаскони познакомился с полковниками шотландцами Полом (Павлом) Менезием и Патриком Горлоном… Лефорт с трудом адаптировался к русскому климату: зимой 1677 г. шесть недель болел «горячкою», и врачи опасались за его жизнь… Брак с Елизаветой Суэ в июле 1678 г. означавший что Лефорт остается в Московии, сильно упрочил его положение… 10.8.1678 г. Лефорт был действительно принят на русскую службу капитаном… Осенью был назначен командиром роты, входившей в состав гарнизона Киева… Он пробыл на юге два с половиной года… в походах против турок и крымских татар, отражая их набеги на Левобережную Украину.

Во время конфликта Петра I с царевной Софьей Алексеевной вместе с другими иноземными офицерами перешел на сторону Петра… Именно эта акция окончательно решила дело в пользу Пера, а Лефорта подбросила в его карьере… 16/26 февраля 1690 г. Лефорт был произведен в генерал майоры… Первое посещение Петром его дома и обед у него зафиксированы лишь 3−13 сентября 1690 г… Но с тех пор царь стал бывать у него все чаще и чаще, иногда оставаясь ночевать. С этой эпохи начинается дружба Лефорта и Петра… но петровским фаворитом он стал только во второй половине 1691 г… С сентября 1691 г. произведен в генерал-лейтенанты.

В конце 1691 г. сопровождал Петра, ездившего в поисках озера, более обширного, чем Переяславское (Полещеево), для постройки судов (побывали на Кубенском озере). В первой половине 1692 г. быстро и эффективно обеспечил поставку материалов и снаряжения, необходимого для постройки флота: пушек, пороха, якорей, канатов, парусины, железных вещей, лодок… смог присутствовать в Переяславле на маневрах… командуя 30-пушечным кораблем «Марс»…

Осенью 1692 г. встал вопрос о расширении дома Лефорта, который оказался мал для балов и танцевальных вечеров… Пир по случаю открытия залы, совмещенный с прощальным пиром при отъезде Петра в Архангельск, продолжался четыре дня… Лефорт, будучи устроителем многочисленных пиров, по свидетельствам современников всегда сохранял над собой контроль и не давал «вину одолеть себя». На следующий день Петр в сопровождении Лефорта и свиты выехал из Москвы… 29.4/9.5.1694 Лефорт дал в новой зале прощальный пир по поводу отъезда в Архангельск. Отъезжали в несколько групп (29 и 30 апреля). Петр выехал 1/11 мая, а Лефорт на следующий день…» (2).

Лефорт везет царя в Архангельск

Юрий Беспятых, историк «Письмо Лефорта от 12 мая, в котором царский фаворит писал своему брату Ами в Женеву: «4 июля мы с его царским величеством едем в Архангельск. Большинство первых князей и вельмож будут нам сопутствовать, что же до иностранцев, то я не беру никого, помимо одного майора и двух капитанов да нескольких слуг. Его царское величество отправляется туда развлекаться, и там велено даже построить несколько барок и большое судно» (3). 102

Ирина Гузевич, историк «С 4/14.7.1693 по 1/11.10.1693 Лефорт участвовал в поездке Петра в Архангельск. В день именин Петра, 29.6/9.7.1693 г. он получил чин полного генерала… прибыли в Архангельск 18/28 мая. С 14/24 по 21/31 августа Лефорт участвовал в морском походе до Святого Носа на царском (голландском) фрегате («адмиральском корабле»), где шкипером был Петр I. Обратная дорога — сухим путем с 26.8−5.9 по 5−15.9.1694» (4).

Лефорт контролирует кораблестроение России

Еще на Плещеевом озере Лефорт обеспечил строительство потешного флота, который был совсем не потешным по количеству пушек на кораблях и их размерам, всем необходимым. Когда встал вопрос о флоте имеющем выход в море, об Архангельске, в ручном режиме контролировать постройку судов стало невозможно. Надо было отправиться туда самому, или отправить доверенного человека. Таким человеком стал купец Избрандт, с которым Лефорт породнился через брак племянника на сестре Избрандта. Елизария Лефорт знал и ранее, и даже вел его торговые дела во время его путешествия в Китай.

Вторым направлением создания флота могла стать постройка кораблей в Европе. Серийное строительство обошлось бы чрезвычайно дорого, но несколько разных судов построенных на голландских верфях стали бы образцами для строительства однотипных судов в России. И тут Лефорт был ключевым человеком, так как знал в Голландии нужных людей, и его знали.

Ирина Гузевич, историк «Сенебье Филипп, (16? — не ранее 1718) женевец, полковник русской службы. Троюродный племянник Лефорта. …18−29 июля 1692 года женился на Елизавете Елизарьевне Избрандт — сестре известного купца и путешественника Елизария Избрандта Идеса (1657−1708) которому Лефорт покровительствовал и дела которого вел, когда тот ездил в Китай (март 1692-февраль 1695). На свадьбе присутствовал Петр I. Она проходила в доме Лефорта… В мае 1693 г. Елизавета была на последних месяцах беременности. К этому времени Сенебье, по — видимому, не без влияния дяди, остепенился, ибо ранее вел довольно разгульную жизнь и был заядлым игроком… Сенебье также сопровождал Петра I во второй его поездке в Архангельск в мае-сентябре 1694 г…» (5).

Израиль Быховский, историк «Ф.М.Апраксин неоднократно обращался к Петру с просьбой назначить в Архангельск компетентного в кораблестроении человека… Однако царь не мог найти подходящей кандидатуры. Лишь в 1700 году Петр назначил экипажмейстером в Архангельск… Елизария Елизарьевича Избрандта… Состоятельный купец он еще в 1677 году начал торговать с Россией… В 1693 году Петр направлял его в Китай, поручив ему миссии дипломатического и торгового характера… Прибыв в 1700 году в Архангельск, Избрандт начал свою деятельность… В 1701 году на воду были спущены «Святой Павел», «Святой Андрей», «Экс-бой», «Зеленый дракон», «Ричард Энхен» и «Меркуриос»… К 1703 году в состав верфи были включены четыре новых эллинга, судостроительная мастерская, кузница с 12 горнами, …канатный завод со … смоляным сараем… С 1701 по 1708 год в Соломбале были построены около двух десятков торговых судов, в том числе «Св.Петр», «Св.Иоанн», «Св.Григорий», «Св.Филипп», «Св.Благовещенье» и еще другие, имена которых не оставила история» (6).

Юрий Беспятых, историк: «9 февраля 1694 г. когда новая поездка на Белое море была уже делом решенным, Лефорт сообщил своему адресату: «Я по приказу его царского величества написал бургомистру Амстердама Витсену относительно военного корабля, который был оснащен 40 пушками и всем необходимы оя низ» царь уже озаботился о переводе 40 тысяч талеров в плату за него. «Кроме того, будут готовы еще два других корабля» (7). 136

19-го царь явился в Гордону… все собрались на одном из Соломбальских островов (Среднем) назавтра. Около полудня царь рубил канаты топором, и фрегат, обошедшийся казне в 1462 рубля 19 алтын, очень удачно, согласно отзыву Гордона, съехал по салазкам (стапелю) в воду. Петр задал на палубе пир, продлившийся до глубокого вечера… Лефорт так отозвался о нем: «Второе судно, выстроенное здесь в Архангельске — прекрасный военный корабль с двадцатью четырьмя пушками» (8). 154

Ирина Гузевич, историк «Фрегат строился в Роттердаме в 1693—1694 гг., прибыл в Архангельск к Соломбальскому острову 21/31 июля 1694 г. под бело-сине-красным триколором (который стал после этого события русским флагом) и был назван «Святое пророчество». Галера в разобранном виде прибыла к началу июля 1695 г. И по приказанию Петра была отправлена Виниусом к Москве. Послужила образцом для галер первого Азовского флота…» (9).

Юрий Беспятых, историк «11 июля… второй архангельский корабль был полностью готов. С большим нетерпением царь ждал голландский фрегат. Наконец 20 июля он пришел к Двинскому устью, а 21-го в 4 часа пополудни под приветственные орудийные залпы встал на якорную стоянку в Архангельске. корабль шел не под голландским, а под российским флагом, цвета которого … были заимствованы Н. Витсеном или самим Петром (с перестановкой местами белого и синего полей) у голландского национального флага… Еще 24 марта Витсен описал его Лефорту: «На судне находится сорок хороших матросов. Оно вооружено сорока четырьмя пушками… Теперь пред городом развевается флага его царского величества. Я приказал доставить на фрегат три тысячи пудов пороха… Судно построено из самого крепкого дерева… оно одно из лучших ходоков… плата экипажу довольно высока… кормовая каюта снабжена великолепной походной кроватью прекрасными матрасами… я приказал штурману снабдить кормовую каюту салфетками, скатертями, блюдами, посудою и всеми небходимыми … принадлежностями, в также сделать запас вин… и согласно желанию его величества взять с собою обезьян и маленьких болонок» (10). 170

Ирина Гузевич, историк: «Во время первого Азовского похода (25.4/ 5.5 — 22.11/2.12.1695) входил наряду с Петром I, П. Гордоном и А.М.Головиным в состав коллективного руководства корпусом, осаждающего крепость… На обратном пути, при переходе через степь в тяжелейших условиях под снегом и дождем по обледенелым пространствам, в середине или второй половине октября 1695 г. Лефорт упал с лошади и сильно ударился правым боком о камень. Полученное ранение в конечном счете послужил причиной его смерти…

6/16 декабря 1696 г. состоялся царский указ о снаряжении Великого посольства к европейским дворам, инициатором которого был в значительной степени Лефорт, которого царь назначил первым великим и полномочным послом (из трех)… как посол помогал Петру устанавливать контакты, принимал участие в тайных переговорах с другими монархами (в т.ч. с Вильгельмом III в Утрехте 1/11 сентября 1697 г.)… В связи с известями о стрелецком бунте Лефорт, Ф.А.Головин (второй посол) и видимо Петр 19/29 июля покинули Вену на почтовых, направляясь в Москву… Во время массовых казней стрельцов, 17/27 октября 1698 г. когда царь заставил представителей своего окружения выполнять роль палачей, Лефорт… категорически отказался в этом участвовать… Последние три в половиной года своей жизни тяжело болел — не заживали раны… Умер в своем дворце в Немецкой слободе 2/12 марта 1699 г… оставил после себя немного земель и огромные долги (ок. 6 тыс. рублей в т.ч. 2,5 тыс. экю за пансион своего сына в Женеве), который оплатил царь.

Согласно московскому мифу, Лефорт являлся отцом Петра I (хотя приехал в Москву через три с половиной года после рождения Петра — якобы у него и царицы Натальи одновременно родились сын и дочь и были заменены один на другую, ибо царицу после рождения дочери грозила опала» (11).

Лефорта в России не сказать что чтут, но помнят. В Калиниграде есть бульвар Лефорта, в Москве муниципальное образование Лефортово. На московской Бауманской улице стоит Лефортовский дворец, существует Лефортовский парк. На третьем кольце в Москве построен Лефортовский тоннель, есть в столице Лефортовский мост, улица Лефортовский вал, гостиница «Лефортово» и «Лефортовский мост», рынок Лефортовский. В Москве стоит памятник Лефорту, наконец есть Лефортовская тюрьма.

Лефорта любят изображать в исторических романах и фильмах, правда вместо гиганта огромной физической силы, его изображают женственным аристократом, как это сделал романист XIX века Шильдкрет, да и в фильме «Россия молодая» его внешний вид далек от описаний.

Лефорт вызывает симпатии отсутствием указаний на мздоимство, этого бича петровской эпохи, сильным семейным инстинктом — множество родственников приехало вслед за ним в Россию, и незаслуженным трагическим концом.

Интересно, как выглядела бы Россия при Петре, осуществись указ царя Алексея Михайловича в выдворении Лефорта из России на том судне, на каком он прибыл в Архангельск?

Примечания:

Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.418−419 Там же. С.419−422 Ю.Н.Беспятых. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700−1721. Пб. 2010. С.102 Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.421−422 Там же. С.551−552 И.А.Быховский. Архангелогородские корабелы. Архангельск. 1988. С.27−30 Ю.Н.Беспятых. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700−1721. Пб. 2010. С.136 Там же. С.154 Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.422 Ю.Н.Беспятых. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700−1721. Пб. 2010. С.170 Иностранные специалисты в России в эпоху Петра Первого. Под редакцией В.С.Ржеутского и Д.Ю.Гузевича. М. 2018. С.422−423

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