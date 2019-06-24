Себежский район признан краем партизанской славы Псковской области

Псков, , 10:36 — REGNUM Себежскому району Псковской области присвоено почётное звание «Край партизанской славы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение приняла комиссия во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В Себежском районе партизанское движение началось в июле 1941 года: с первых дней войны жители района организовывали подпольные группы и партизанские отряды для борьбы с оккупантами. К концу 1942 года территория Себежского района была почти освобождена от немецких гарнизонов. Вместе с латвийскими и белорусскими партизанами отряды Себежского района образовали Партизанский край, который раскинулся на площади около 30 тыс. кв км. В этом году в Себежском районе состоится 60-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане дружбы, а в апреле посёлок Идрица отпраздновал годовщину водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

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Напомним, закон Псковской области «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. Дедовичский район стал первым, получившим это звание в 2018 году. На присвоение звания также претендует Невельский район Псковской области. Районы — обладатели почетного звания «Край партизанской славы» — с 2019 года будут получать из областного бюджета ежегодную дотацию в размере 500 тыс. рублей, которую смогут направить на организацию патриотических мероприятий.

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