«Почта Донбасса» выпустила марку, посвящённую писателю Олесю Бузине

Донецк, , 10:45 — REGNUM Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило почтовый блок и конверт, посвящённые известному украинскому писателю Олесю Бузине, сообщил 24 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«ГП «Почта Донбасса» торжественно вводит в обращение почтовый блок, марку и художественный конверт, посвященные Олесю Бузине», — заявили в пресс-службе предприятия.

На конверте написаны цитаты Бузины, буквы которых образуют его имя. На почтовом блоке изображены корешки книг писателя, его фотография, годы жизни и цитата:

«Если вам скажут, что я умер — не верьте, мои книги всегда будут жить с вами».

Тираж почтового блока — 4,8 тыс., конверта — 1 тыс. экземпляров.

Напомним, Олесь Бузина был убит в Киеве в 2015 году во дворе своего дома несколькими выстрелами в спину. По подозрению в убийстве писателя были задержаны участники гражданской войны в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что с момента убийства Бузины прошло уже четыре года, а дело до сих пор остаётся не раскрытым.

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