Грузия останется без 155 тыс. туристов из России — СМИ

Москва, , 10:31 — REGNUM Более 150 тыс. российских туристов не смогут отправиться в Грузию из-за запрета полетов в эту страну, вызванного политической обстановкой. Авиакомпаниям придется вернуть пассажирам около 3 млрд рублей за выкупленные билеты, пишет 24 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в туристической отрасли.

По расчетам туроператоров, приобретенными билетами в текущий сезон не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, тогда как еще 25 тыс. успеют вернуться до 8 июля, когда начнет действовать мораторий.

По другой оценке, речь идет о 220 тыс. человек. Перевозчикам придется вернуть за билеты от 2,3 до 3 млрд рублей.

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Владельцы грузинских отелей готовы предоставить туристам большие скидки, попасть в страну можно с пересадкой. Однако вряд ли ситуация изменится — интерес российских граждан к поездкам в Грузию резко упал, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в столице Грузии вспыхнули беспорядки, связанные с визитом российской делегации. На следующий день президент РФ Владимир Путин запретил отечественным и грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы в эту страну с 8 июля.

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