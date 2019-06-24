Раненый ребенок из семьи боевика ИГИЛ* передан властям Дании — СМИ

Копенгаген, , 10:20 — REGNUM Власти Дании приняли ребенка из семьи боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 июня сообщает Rudaw.

Ребенок, получивший серьезные ранения, был передан датской стороне Демократическими силами Сирии, состоящими преимущественно из курдов.

Представители официального Копенгагена подчеркнули, что жизни малыша ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии.

Напомним, в лагерях для беженцев находятся тысячи членов семей ликвидированных боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе и дети. Многие террористы имели гражданство стран — членов Евросоюза, поэтому их семьи претендует на убежище в содружестве.