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На Среднем Урале назвали главную проблему наркологов

Общество

К ней «никак не могут подступиться»

На Среднем Урале назвали главную проблему наркологов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Екатеринбург, 24 июня 2019, 10:10 — REGNUM  Свердловские наркологи никак не могут побороть наркотрафик, проходящий через интернет. Об этом заявил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы никак не можем подступиться к распространению наркотиков через сайты, с использованием криптовалют», — сказал Олег Забродин.

Однако в полиции не поддержали пессимистичный тон Забродина. По словам врио замглавы управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД, подполковника Андрея Мильчакова, полицейские уже давно блокируют наркосайты с помощью Роскомнадзора.

Напомним, ранее деятельность екатеринбургских наркополицейских раскритиковала прокурор города Светлана Кузнецова. По мнению Кузнецовой, в 2018 году борьба велась «несистематически» и «нестабильно».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ослабла борьба с наркотиками — прокурор

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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