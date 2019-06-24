Более 20 «москвичей» приняли участие в ралли по Екатеринбургу

Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Почти три десятка «москвичей» всех поколений — от классических моделей до редких модификаций — приняли участие в Дне Москвича, который прошёл в Екатеринбурге в минувшее воскресенье, сообщает 24 июня пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Ставшее традиционным ралли стартовало у Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме. Сегодня в экспозиции представлены все базовые модификации автомобиля четырех поколений и редкие экземпляры. В гонке музей представил собственный экипаж на Москвиче-2141, занявший третье место.

«Москвич-2141, на которым мы выступали, это не музейный экспонат, а моя собственная машина … Я с удовольствием езжу на нем на работу», — сообщил специалист музея и член экипажа Ярослав Чемоданов.

В ходе мероприятия водители и штурманы проехали по знаковым местам Екатеринбурга, предварительно определив точки маршрута в соответствии с заданиями организаторов. Также, экипажам нужно было продемонстрировать свои умения в фигурном вождении.

Читайте также: Уникальная выставка ретро автомобилей открылась в Екатиринбурге