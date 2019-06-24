Названы самые зависимые от наркотиков регионы РФ

Москва, , 10:00 — REGNUM Московская и Челябинская области, а также Хакасия — наиболее неблагополучные российские регионы с точки зрения употребления наркотических веществ. Это следует из антинаркотического рейтинга «Трезвой России», пишут 24 июня «Известия».

Наиболее свободными от наркотиков регионами являются Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чечня. Годом ранее НАО занимал 14-е место, Чечня — четвертое, а Архангельская область — первое.

Наиболее острой, согласно прошлогоднему рейтингу, была ситуация на Сахалине, в Еврейской автономной области и Приморье. Северная Осетия за год опустилась на 27 пунктов и заняла 60-е место, Мордовия с пятого места опустилась на 23-е.

Рейтинг регионов, составленный по данным за 2018 год, направлен в правительство, Совет Федерации и администрации субъектов, отмечает издание.

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