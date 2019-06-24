Геймеры из Ирана и Сирии больше не смогут играть в League of Legends

Лос-Анджелес, США, , 10:12 — REGNUM Геймеры из Ирана и Сирии больше не смогут играть в многопользовательскую онлайн-арену League of Legends. Причиной запрета стали санкции, которые США вводит против Ирана, сообщает портал VG24/7 24 июня.

Первым на это обратил внимание иранский геймер с ником jng dif victim. По его словам, игра блокирует IP-адрес страны и не даёт возможность зайти в свой аккаунт. Геймер отметил, что иранские игроки — это одно из крупнейших сообществ в League of Legends, и что политика не должна иметь ничего общего с времяпрепровождением рядовых пользователей.

На загрузочном экране игры геймеры из Ирана видят сообщение, гласящее: «В соответствии с законами и правилами США, игроки в вашей стране в настоящее время не могут получить доступ к League of Legends». Тем не менее, запрет на блокировку иранских игроков все ещё может быть отменён правительством США.

Разработчики из Riot Games (главный офис которых располагается в США) пока никак не прокомментировали ситуацию. Эксперты считают, что теперь геймерам придётся использовать дорогостоящие VPN-приложения для входа в игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Президент США Дональд Трамп назвал это «очень большой ошибкой» и пообещал ввести новые санкции против Ирана уже в понедельник, 24 июня.

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