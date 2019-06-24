А как же человеческий капитал? О сокращении бюджетных мест в вузе

Барнаул, , 09:49 — REGNUM У решения о сокращении бюджетных мест в вузах, как у медали, есть две стороны, отметил кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что к 2024 году российское правительство планирует на 17% уменьшить число абитуриентов вузов, поступающих на бюджетные места, он пояснил:

«С одной стороны — мы понимаем, что сегодня есть явный дисбаланс между количеством выпускников по определённым направлениям и их трудоустройством в конкретные места. У нас выпускников по ряду позиций гораздо больше, чем рабочих мест. С точки зрения государства, наверное, логично было бы сократить набор на эти специальности. Это одна сторона медали, и такая логика правительства вполне понятна. Тем более что качество образования во многих региональных вузах оставляет желать лучшего. И это тоже как.

Другая сторона медали заключается в том, что это решение может ещё более усугубить положение региональных вузов, которое и так крайне тяжёлое, потому что там идёт постоянное сокращение нагрузки, сокращение преподавателей (что ведёт к целому ряду других негативных последствий). Ну и второй момент — мы должны понимать, что общий уровень образования в стране — есть условие её успешного развития. Владислав Вакаев

И даже если человек, получивший образование, не работает по специальности, то тот уровень знаний, воспитания, которое он получил в вузе, оно остаётся с ним. И где бы он ни работал, это все равно человек другого уровня, другого качества. Это тот человеческий капитал, о котором мы сегодня говорим. Поэтому боюсь, что если мы будем сокращать объем подготовки в вузах, то прорыва может и не быть.

Поэтому стоит просто посмотреть на те средства, которые в советское время тратились на образование, причём даже в период войны (по отношению к ВВП они достигали 15%), и вспомнить, что сегодня Россия тратит на образование 4% и, судя по всему, хочет ещё больше сократить эти расходы. Поэтому такие вещи имеют негативные долгосрочные последствия.

Лучше уж не сокращать бюджетные места, а перераспределить, найти специальности, которые востребованы или новые специальности открыть. То есть постараться не ограничивать возможности молодёжи в получении образования».

Напомним, согласно данным из правительственного доклада «О политике в сфере образования», о которых пишут «Известия», к 2024 году в России планируется на 17% сократить количество абитуриентов вузов, поступающих на бюджетные места.

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