В ООН спрогнозировали численность населения России до 2100 года

Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Численность населения России к 2050 году сократится на 10 млн человек, до 135,8 млн человек, говорится в прогнозе демографических показателей стран мира, опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что к 2035 году население России сократится на 4,8 млн человек, до 141,1 млн, к 2050 — на 10 млн, до 135,8 млн человек, а к 2100 — до 126,1 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России сформировали структуры, которые призваны обеспечить переселение в страну большего числа людей из сопредельных государств. В ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5−10 млн человек.

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