Специалисты назвали пляжные курорты с наиболее доступными ценами

Москва, , 09:12 — REGNUM Специалисты портала по поиску и сравнению цен на авиабилеты Aviasales составили список морских курортов, где можно отдохнуть менее чем за 50 тыс. рублей на двоих.

Выяснилось, что минимальный бюджет тура в турецкую Анталью (перелет в обе стороны и недельное проживание в трехзвездочной гостинице) составит около 32 тыс. рублей, в Бургас (Болгария) —41 тыс. рублей, в Салониках (Греция) — 45 тыс. рублей.

Недорого можно отдохнуть на побережье Черного моря в Грузии — перелет в Батуми стоит около 30 тыс. рублей на двоих, а неделя в отеле в Махинджаури — 6,5 тыс. рублей. Минимальный отдых в Крыму на двоих обойдется в 52 тыс. рублей, передает РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, самые лучшие и популярным курорты для отдыха летом в странах СНГ — это курорты в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Азербайджане и Армении.

По данным аналитического агентство «ТурСтат», самым лучшим городом для летних гастрономических туров и путешествий в 2019 году назван Санкт-Петербург — 16% голосов.

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