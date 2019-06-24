В США сотруднице полиции выплатят $585 тыс. за доступ к её личным данным

Миннеаполис, США, , 08:59 — REGNUM Суд Миннеаполиса вынес решение, согласно которому сотруднику полиции Эми Крекелберг выплатят $585 тыс. за то, что другие стражи порядка получали информацию о ней из базы Автотранспортной инспекции США. Об этом 24 июня сообщил портал Engadget.

Крекелберг выяснила, что её коллеги, нарушая закон штата, в течение десяти лет произвольно обращались к её персональным данным. Всего было зафиксировано около 1 тыс. таких обращений. Стоит отметить, что изначально женщина подала иск против двух своих коллег, которые просматривали её досье после того, как она отказала им в романтических отношениях.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роскомнадзор заблокировал интернет-форум, на котором были размещены базы данных клиентов нескольких российских банков. В общем доступе оказались личные данные 900 тыс. граждан России.

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