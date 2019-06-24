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«Тотального дефицита не будет»: о сокращении бюджетных мест в вузах

Общество

Уменьшение числа бесплатных мест в вузах свидетельствует о плавном изменении государственной политики в сфере высшего образования — отсечении от процесса маленьких региональных вузов, считает эксперт

Москва, 24 июня 2019, 09:03 — REGNUM  Родителям школьников не стоит паниковать из-за планируемого сокращения числа бюджетных мест в российских вузах, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что к 2024 году количество абитуриентов, имеющих возможность получить высшее образование бесплатно, должно сократиться на 17%, он пояснил:

«Я полагаю, что тотального дефицита бюджетных мест в российских вузах не будет. Родителям школьников паниковать не из-за чего. Речь идёт о плавном изменении государственной политики в сфере высшего образования. А именно: отсечении от процесса маленьких региональных вузов (им сократят или вовсе отрубят бюджетные места) и усилении акцента на колледжах. И то и другое мы наблюдаем уже сегодня.
По статистике, количество родителей, мечтающих, чтобы их дети получили заветный диплом о высшем образовании, причем хоть где, снижается. Популярность прагматичного среднего специального наоборот, растет. Региональные вузы будут получать статус филиалов или вовсе исчезать. Один регион — один университет (плюс педагогический, плюс технический, плюс медицинский вузы, и то не везде), такова будущая модель. Ну и, конечно, будет по-прежнему в силе «столичный пылесос» — абитуриентов с мест будут забирать московские и питерские вузы, у них с местами и было, и остаётся все в порядке».
Михаил Гундарин

Напомним, о том, что к 2024 году в России планируется сократить количество абитуриентов вузов, имеющих возможность получить высшее образование бесплатно, сообщили «Известия» со ссылкой на правительственный доклад «О политике в сфере образования». Согласно этим данным, через пять лет поступить на бюджетные места смогут 432,4 тысячи абитуриентов, что на 17% меньше, чем в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В течение пяти лет количество бюджетных мест в вузах РФ сократится на 17%

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