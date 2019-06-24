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Дворец бракосочетаний №3 в Москве начнёт работать без выходных

Общество

Теперь заключить брак можно в любой день недели

Дворец бракосочетаний №3 в Москве начнёт работать без выходных
FrankWinkler
Свадьба

Москва, 24 июня 2019, 08:59 — REGNUM  В Москве один из столичных ЗАГСов переходит на ежедневный режим работы. С 8 июля 2019 года Дворец бракосочетаний №3 начнёт работать ежедневно, сообщается на портале столичного градоначальника.

Раньше ЗАГСы в Москве работали пять дней в неделю — со вторника по субботу. Воскресенье и понедельник были выходными днями.

Теперь заключить брак можно в любой день недели. Это сделано в связи с большим количеством обращений, которые поступают в отделы и Дворцы бракосочетаний, особенно если в этот день отмечается какой-либо праздник (например, День семьи, День влюбленных и т. д.)

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, приурочили свадьбы более 1300 пар молодоженов.

На данную тему: Три ЗАГСа в Москве начали регистрировать браки с иностранцами

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