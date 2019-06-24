Установлена личность напавшего на силовиков у резиденции главы Чечни

Грозный, , 08:56 — REGNUM В Чечне установлена личность бандита, который совершил нападение на сотрудников полиции в Грозном. Им оказался 22-летний житель Чеченской Республики, сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе МВД по региону.

Напомним, нападение было совершено 23 июня около 18:00. Водитель автомашины Hyundai, которого силовики остановили для проверки документов на улице А. Шарипова в Грозном, напал с ножом на сотрудника УГИБДД МВД по ЧР и сотрудника Росгвардии, ранив их. Нападавшего уничтожили ответным огнем. В его машине находилось гладкоствольное ружьё.

Раненых силовиков госпитализировали. Состояние полицейского стабильное, средней тяжести. Состояние росгвардейца в пресс-службе МВД не уточнили.

По данным ряда СМИ, нападение произошло напротив резиденции Рамзана Кадырова. Спустя некоторое время после инцидента он совершил велосипедную прогулку по этим местам, проехав в том числе по улице Асламбека Шарипова. Таким образом он продемонстрировал безопасность в Грозном для отдыхающих и горожан.

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