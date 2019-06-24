Средний размер пенсий в Казахстане превысил 85  тыс. тенге

Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Средний размер совокупной пенсии в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составил 85 758 тенге (14 306 рублей). Об этом 24 июня заявил министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев на отчетной встрече с населением, сообщает издание BNews.

По его словам, в 2018 году средний размер пенсий в Казахстане вырос на 23%, а базовая пенсия увеличилась на 80%, до 27 тыс. тенге (4 504 рубля). Министр напомнил, что в республике изменилась методика расчета пенсии, в том числе базовой её части.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют интегрировать свои пенсионные системы — при начислении пенсий будет учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территориях всех государств Союза.