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Средний размер пенсий в Казахстане превысил 85  тыс. тенге

Общество

В 2018 году средний размер пенсий в Казахстане вырос на 23%

Средний размер пенсий в Казахстане превысил 85  тыс. тенге
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деньги

Нур-Султан, 24 июня 2019, 08:57 — REGNUM  Средний размер совокупной пенсии в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составил 85 758 тенге (14 306 рублей). Об этом 24 июня заявил министр труда и социальной защиты населения республики Бердибек Сапарбаев на отчетной встрече с населением, сообщает издание BNews.

По его словам, в 2018 году средний размер пенсий в Казахстане вырос на 23%, а базовая пенсия увеличилась на 80%, до 27 тыс. тенге (4 504 рубля). Министр напомнил, что в республике изменилась методика расчета пенсии, в том числе базовой её части.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют интегрировать свои пенсионные системы — при начислении пенсий будет учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территориях всех государств Союза.

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Индексация пенсий
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