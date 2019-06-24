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На Запорожской АЭС начали строить хранилище для радиоактивных отходов

Общество

Существующее хранилище почти полностью заполнено

На Запорожской АЭС начали строить хранилище для радиоактивных отходов
Ralf1969
Запорожская АЭС

Энергодар, Украина, 24 июня 2019, 08:59 — REGNUM  На Запорожской АЭС началось строительство 1,3 тыс. железобетонных контейнеров, в которых будут храниться радиоактивные отходы, сообщили 21 июня в пресс-службе электростанции.

«На протяжении более 30 лет мы собираем радиоактивные отходы со всей атомной станции. И в настоящее время вместимость хранилищ, которые были предусмотрены проектом для шести энергоблоков, подходит к концу. Они заполнены где-то на 90 процентов», — рассказал заместитель начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергей Пихтин.

Он отметил, что на территории станции ещё в 80-х годах прошлого века было предусмотрено место для расширения существующего хранилища отходов.

По его словам, строители начали устанавливать сваи, в следующем году возведут стены, объект планируют сдать в 2021 году. Хранилище будет состоять из 1,3 тыс. контейнеров, общей вместимостью 5,2 тыс. контейнеров с отходами.

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Утилизация опасных отходов
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