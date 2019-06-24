Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Стример собрал около $1 млн за 4,5 часа трансляции Fortnite

Общество

Все эти средства пойдут на благотворительность

Стример собрал около $1 млн за 4,5 часа трансляции Fortnite
Геймер

Вашингтон, 24 июня 2019, 08:32 — REGNUM  Геймер под ником DrLupo, специализирующийся на проведении стримов (онлайн-трансляций) игры Fortnite, за 4,5 часа cобрал $920 тыс. на благотворительность. Об этом 23 июня сообщил портал Screen Rant.

Эти средства будут направлены в Детскую исследовательскую больницу им. Святого Иуды, расположенную в Мемфисе (штат Теннесси, США). Представитель Forbes Пол Тасси отметил, что, возможно, DrLupo удалось побить все существующие рекорды. Сбор был проведён в рамках периодического благотворительного мероприятия Guardian Con.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Fortnite изменили минимальные системные требования игры. С выходом десятого сезона она больше не будет запускаться на видеокартах без поддержки DirectX 11.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Fortnite изменили минимальные системные требования

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