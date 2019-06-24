Врач рассказала об опасности употребления яблок и груш для аллергиков

Москва, , 08:32 — REGNUM Яблоки, груши и фрукты с косточками могут вызвать перекрестную аллергию у людей, страдающих аллергией на пыльцу, об этом сообщила завотделением центра аллергологии московской больницы №52 Ирина Бобрикова.

По словам врача, перекрестная аллергия — это возникновение иммунного ответа на похожие по строению молекулы других веществ.

«Выглядит это так, как будто организм «путает» совершенно разные по качеству продукты, реагируя на них одинаково », — цитирует РИА Новости Бобрикову.

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Так, самая распространенная группа перекрестных аллергенов — «береза — яблоко и другие косточковые». Порядка 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), жители России чаще всего страдают от аллергии на растения. Так, аллергическую реакцию на растения указали 26% респондентов, на лекарства — 25%, на пыль и на какие-либо продукты питания — 22%, на домашних животных — 12%.

Вместе с тем 60% граждан уверены, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология, а также плохое качество продуктов (42%), наследственность (41%) и сбой иммунной системы (40%).

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