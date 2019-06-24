Понедельник, 24 Июня 2019 года
08:36:30 МСК

В Казахстане планируют повысить статус пресс-секретарей

Общество

В Нур-Султане проходит республиканский семинар-совещание по вопросу обеспечения открытости деятельности местных исполнительных органов

Нур-Султан, 24 июня 2019, 08:34 — REGNUM  В Казахстане статус пресс-секретарей государственных органов планируют повысить до уровня директора департамента. Об этом 24 июня сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на семинаре-совещании по вопросам обеспечения открытости деятельности исполнительных органов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, отношение первых руководителей госорганов к пресс-службам за последнее время значительно изменилось — министры и акимы (главы регионов) более ответственно подходят к назначению пресс-секретаря. Министерство, в свою очередь, регулярно проводит курсы по повышению квалификации работников пресс-службы, добавил Абаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 24 мая в Алма-Ате прошел XVI Евразийский медиафорум «Мир сегодня — трансформация реальности», в котором приняли участие 7,5 тыс. представителей медиасообщества. Участники мероприятия обсудили проблемы развития СМИ в современном мире.

Читайте также: Президент Казахстана обратился к участникам XVI Евразийского медиафорума

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить