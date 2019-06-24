В Казахстане планируют повысить статус пресс-секретарей

Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM В Казахстане статус пресс-секретарей государственных органов планируют повысить до уровня директора департамента. Об этом 24 июня сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на семинаре-совещании по вопросам обеспечения открытости деятельности исполнительных органов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, отношение первых руководителей госорганов к пресс-службам за последнее время значительно изменилось — министры и акимы (главы регионов) более ответственно подходят к назначению пресс-секретаря. Министерство, в свою очередь, регулярно проводит курсы по повышению квалификации работников пресс-службы, добавил Абаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 24 мая в Алма-Ате прошел XVI Евразийский медиафорум «Мир сегодня — трансформация реальности», в котором приняли участие 7,5 тыс. представителей медиасообщества. Участники мероприятия обсудили проблемы развития СМИ в современном мире.

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