В Камеруне прошел траур по солдатам, убитым террористами «Боко Харам»*

Яунде, , 08:30 — REGNUM В пятницу, 21 июня, в штаб-квартире армии в Яунде была отдана дань памяти 17 солдатам и 8 гражданским лицам, убитым 10 июня террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дараке на северной границе Камеруна, передает VOA Africa.

Отставной учитель Климент Ндзана был среди сотен тех, кто пришел почтить память погибших солдат. Он сказал, что жертвы, принесённые военными, были не напрасны, потому что Камерун остался единым, и ни одна из его территорий не попала под контроль террористов.

Правительство Камеруна также поблагодарило представителей вооруженных сил за защиту государственных учреждений и всей страны от «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сепаратистских сил на северо-западе и юго-западе.