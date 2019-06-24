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Minecraft в Minecraft: поклонник игры разработал необычную модификацию

Общество

Новая функция через «интерфейс» сундука

Вашингтон, 24 июня 2019, 08:09 — REGNUM  Пользователь YouTube под ником SethBling разработал мод для Minecraft, который позволяет при помощи специального сундука играть в двухмерную версию игры. Об этом 24 июня сообщил портал VG247.

«Я засунул весь Minecraft в один сундук», — написал SethBling в комментарии к видео. Интересно отметить, что все постройки пользователя в итоге переносятся из двухмерного мира сундука в трехмерный мир самой игры.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что 36-летний учитель из Японии получил Международную премию учителя Global Teacher Prize за методику обучения при помощи Minecraft. Он решил реализовать этот проект после того, как один из его учеников заявил, что обычные уроки не являются для него интересными.

Читайте ранее в этом сюжете: Японский учитель получил Global Teacher Prize за обучение через Minecraft

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