Ко Дню семьи Москву украсят более 700 открыток с ромашками

Москва, , 08:09 — REGNUM В Москве ко Дню семьи, любви и верности вдоль автодорог, на остановках общественного транспорта и на киосках с прессой разместят билборды, сообщается на портале мэра столицы.

Всего по всему городу разместят более 700 праздничных открыток с ромашками. Украшать столицу начнут с 1 июля.

Кроме ромашек — символа Дня семьи, любви и верности — на открытках будут изображены православные святые Петр и Феврония — покровители семьи и брака.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, приурочили свадьбы более 1300 пар молодоженов.

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