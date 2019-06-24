ЦАР сталкивается с острой нехваткой продовольствия — доклад

Банги, , 08:10 — REGNUM Почти половина населения Центральноафриканской республики (ЦАР) испытывает острую нехватку продовольствия, передает VOA Africa со ссылкой на совместное исследование по выявлению интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности, проведенное восемью управлениями ООН и международными организациями.

По данным исследования, более 1,8 миллионов жителей ЦАР сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

Гражданская война в ЦАР разразилась в декабре 2013 года и продолжает наносить тяжелый урон населению. Страна находится в разгар так называемого сухого сезона, который длится с мая по август. Это период между уборкой урожая, когда запасы продовольствия истощаются, и голод ощущается особенно остро.

Сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) сообщают, что почти 2 миллиона человек не знают, когда у них будет следующий прием пищи.

Официальный представитель ВПП Эрве Верхосел говорит, что, к сожалению, продовольственный кризис не закончится, когда закончится сухой сезон.

«Около 1,35 миллионов человек, почти 30 процентов населения, будут испытывать острую острую нехватку продовольствия, в их числе почти 275 тысяч человек в период сбора урожая, то есть в сентябре и октябре», — заявил Верхосел.

Представители ООН сообщают, что более полумиллиона беженцев бежали в соседние страны, чтобы избежать разрушительных последствий войны. Почти 700 000 человек были вынужденно перемещены внутри ЦАР. Подписание мирного соглашения в столице страны Банги в феврале вселяло надежду на то, что кризис в стране скоро закончится, сообщает VOA. Однако условия безопасности остаются нестабильными, а нападения продолжают совершаться с повышенной жестокостью в некоторых частях страны, контролируемых вооруженными группами, которые не подписали соглашение. Постоянное отсутствие безопасности затрудняет гуманитарные операции и делает невозможным предоставление продовольствия и другой важной помощи гражданским лицам, страдающим от насилия.