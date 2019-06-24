В школах Якутии нашли более 1000 нарушений требований по содержанию зданий

Якутск, , 08:08 — REGNUM В школах Якутии нарушался температурный режим, здания содержались в ненадлежащем техническом состоянии, выделенные на ремонт деньги осваивались с нарушениями, а в ряде учреждений образования обязанности по содержанию материально-технической базы возложили на родителей. В общей сложности прокуратура выявила более 1000 таких нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: Больше всего школ и детсадов без канализации — в Якутии: Роспотребнадзор

Проводились проверки соблюдения законодательства в части обеспечения безопасности детей в образовательных организациях общего и дополнительного образования. Выяснилось, что в нескольких районах республики, а также в городах Нерюнгри и Мирный руководство муниципалитетов не исполняло должным образом свои полномочия по обеспечению финансирования капитальных ремонтов школ и других мероприятий по поддержанию их нормального технического состояния. В одной из школ Верхневилюйска это привело к тому, что зимой температура воздуха в начальной школе и спортзале составляла около 10 градусов тепла, а ученики были вынуждены принимать пищу прямо в классах.

В Якутске, Абыйском, Верхоянском, Мирнинском, Хангаласском районах нарушения были допущены при освоении выделенных на ремонт средств. В частности, на проведение канализации в Эгинской школе Верхоянского района в 2018 году были перечислены деньги, но ремонт не состоялся, возбуждено уголовное дело.

А в локальных актах нескольких школ Нерюнгринского, Верхневилюйского районов финансирование поддержания материально-технической базы учреждений частично возложили на родителей, поборы были закреплены как обязательные.

Читайте также: Сотни детских садов и школ Якутии работают без канализации и водоснабжения

Всего было обнаружено более 1000 нарушений законодательства по обеспечению безопасности детей в зданиях учреждений образования. Возбуждено 220 административных производств, объявлено 193 предостережения о недопустимости нарушения закона, предъявлено в суд 63 иска. Прокуратура держит на контроле устранение обнаруженных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 294 школах и 298 детских садах Якутии нет канализации, и это самый высокий показатель среди всех регионов России. Республика фактически возглавила ТОП-5 субъектов страны с самой неблагополучной ситуацией в этой сфере, следует из доклада федерального Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации».

Якутия названа в списке пяти регионов, в которых проблема отсутствия централизованных систем водоснабжения и канализации в дошкольных и общеобразовательных организациях стоит наиболее остро. Централизованного слива отходов нет в 298 дошкольных организациях (38,9%) и 294 школах (43,2%).

Водоснабжение отсутствует в 355 детских садах Якутии (46,3%) и 331 школе (48,7%). Если говорить о питьевой воде, то Якутия возглавила список семи регионов, в которых доля проб воды, не отвечающих нормативам, превышает 5%. В Якутии этот показатель самый высокий и составляет 11,5%.