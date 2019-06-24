В розыске членов «Фракции Красной армии» в ФРГ появились новые улики

Ганновер, Германия, , 08:05 — REGNUM Несколько членов третьего поколения леворадикальной террористической группировки «Фракции Красной армии» (RAF) разыскиваются в Германии в течение 30 лет. Теперь полиция Нижней Саксонии отмечает, что у нее есть новые следы и улики, которые могут помочь найти троих разыскиваемых, передает немецкий канал n-tv 24 июня.

«Мы прорабатываем их в настоящее время, — сказал глава уголовной полиции земли Фридо де Фриз газете Neue OsnabrückerZeitung. — Поиск продолжается. Мы не ослабляем контроль, изучаем каждую улику, переворачиваем каждый камешек».

Речь идет о Даниэле Клетте, Буркхарде Гарвеге и Эрнсте Фолькере Штаубе. На них возлагают ответственность за ограбление грузовых автомобилей, касс и супермаркетов на севере Германии в последние годы, а также за убийства банкира и политика на рубеже 80−90-х годов. В начале июня полиция опубликовала старые, ранее не известные фотографии Клетте.

Полиция не считает, что разыскиваемых поддерживает какая-то крупная преступная сеть — иначе был бы высок риск провала. Де Фриз не исключает, что подозреваемые в терроризме живут вполне обычной жизнью под вымышленными именами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне очевидцы приняли за членов RAF троих задержанных на пароме в Нижней Саксонии. Они были захвачены спецназом по подозрению в причастности к убийству главы правительства города Кассель Вальтера Любке, но после допроса их освободили.

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