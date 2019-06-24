Актер Андрей Харитонов скончался от тяжелого недуга

Москва, , 08:00 — REGNUM Онкологическое заболевание стало причиной смерти актера театра и кино Андрея Харитонова. Об этом сообщает 24 июня «Пятый канал».

Долгие годы Харитонов страдал от рака желудка. Актер боролся с болезнью и перенес шесть операций, он скончался 23 июня в возрасте 59 лет.

Уроженец Киева, Харитонов дебютировал в кино в 1980 году. Он сыграл Овода в одноименной картине Николая Мащенко по роману Этель Войнич. Актер также снялся в картинах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна «Черных дроздов», «Вольный ветер» и других.

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