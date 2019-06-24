На территории южнокорейского острова Чеджу прошел велопробег

Чеджу, Южная Корея, , 08:00 — REGNUM Сотрудники сберегательного банка Pepper Saving Bank приняли участие в велопробеге, организованном командой по велоспорту посольства Австралии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, велопробег прошел с 21 по 22 июня на территории южнокорейского острова Чеджу.

Известно, что данное мероприятие прошло при поддержки администрации одноименного города Чеджу и представителей посольства Австралии в Южной Кореи.

Цель велопробега — укрепить партнерские отношения между Австралией и островом Чеджу.

Известно, что в велопробеге приняли участие 11 южнокорейских и австралийских велосипедистов, в том числе южнокорейский музыкант из хип-хоп дуэта JinuSean и посол Джеймс Чхве.

Кроме того, пожертвования, собранные во время двухдневного велопробега, будут направлены в детский фонд «Зеленый зонтик» для поддержки детей из мультикультурных семей, проживающих на острове.

Pepper Saving Bank является единственным филиалом австралийского банка на территории Южной Кореи.