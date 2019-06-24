В Москве 24 июня ожидается до +26 °C

Москва, , 07:47 — REGNUM Погода с переменной облачностью и отсутствием осадков ожидается в Москве и Московской области днем 24 июня. Воздух прогреется до +26 °C, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха составит от +24 до +26 градусов, отмечают синоптики. Ветер будет дуть северный со скоростью 6−11 м/с.

В ночь на 25 июня ожидается от +10 до +12 градусов, а днем — до +24 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили об изменении погоды в Московском регионе, связанном с перемещением воздушных масс с севера. В столице ожидаются понижение температуры воздуха, кратковременные дожди, вероятные грозы и порывистый ветер.

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