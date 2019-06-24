В Южной Корее провели опрос среди студентов на тему трудоустройства

Сеул, , 07:33 — REGNUM В Южной Корее провели опрос среди студентов на тему предпочтений при дальнейшем трудоустройстве. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на портал по поиску работы Incruit Corporation.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 929 выпускников, которые планируют начать поиски работы, 7,4% респондентов желали бы работать в интернет-компании Naver Corporation.

Известно, что данная компания занимает лидирующее место в списке третий раз. Компанию Naver Corporation также выбирали большинство студентов в 2015 и 2016 годах.

7,2% респондентов отдают предпочтение медиакомпании CJ ENM, 6,25% хотели бы работать в Samsung Electronics, 4,4% — в компании по производству полупроводниковой памяти SK Hynix, 4,35% — в авиакомпании Korean Air, 4,2% — в пищевой компании CJ CheilJedang, 3,6% — в косметической компании Amore Рasific, 3,4% — в сталелитейной компании POSCO, 3,3% — в автомобилестроительной компании Hyundai Motors, 3% — в компании-операторе роскошных отелей и магазинов беспошлинной торговли Hotel Silla.

Известно, что большая часть представителей мужского пола отдавали свои предпочтения компании Samsung Electronics, а женская половина опрошенных — CJ ENM.