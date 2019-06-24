Под Тюменью стартовала учебно-научная школа российских талантов

Тюмень, , 07:25 — REGNUM Учебно-научная школа Тюменского государственного университета (ТюмГУ) «Квинтэссенция-2019» стартовала 24 июня под Тюменью. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Участниками мероприятия стали талантливые школьники из десяти регионов России: Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Московской, Челябинской, Томской областей, Пермского края, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Школа объединила учащихся, увлекающихся естественнонаучными предметами. До июля с ними будут работать преподаватели ТюмГУ и профильных образовательных организаций региона. По итогам лучшие из лучших получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз и другие полезные вознаграждения.

По словам руководителя школы Татьяны Вешкурцевой, особенностью мероприятия этого года является внедрение новой образовательной программы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение» — «Химия. Погружение в науку», где школьникам предстоит пройти дополнительный конкурсный отбор и получить знания повышенной сложности.

«Программа носит практический характер: семь учебных дней ребята будут заниматься в Тюмени в лабораториях университета. Предусмотрено дальнейшее дистанционное сопровождение участников программы, что позволяет рассчитывать на получение высоких результатов школьников при участии в статусных интеллектуальных соревнованиях», — сказала представитель вуза.

По итогам учебных дней всем участникам предстоит написать внутреннюю олимпиаду, результаты которой позволят ее победителям получить до 10 000 дополнительных бонусов в рамках программы индивидуального развития школьников «REALTALK» с последующей возможностью их обмена на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ и другие вознаграждения.

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