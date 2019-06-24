В США скончалась автор бестселлеров Джудит Кранц

Лос-Анджелес, США, , 07:21 — REGNUM В США скончалась писательница Джудит Кранц. О ее смерти сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на ее издателя Джона Теллема.

Кранц умерла 22 июня в своем доме в Лос-Аджелесе. В начале этого года ей исполнился 91 год.

Джудит Кранц работала журналистом, а после 50 лет занялась написанием женских романов. Восемь ее книг были экранизированы. Самыми известными ее произведениями стали романы «Крупинки», «Княжна Дейзи», «Пока мы не встретимся вновь». Они были переведены на полсотни языков и разошлись миллионными тиражами.