В Томске запустили программу для детей, оставшихся на каникулах дома

Томск, , 07:00 — REGNUM Отряд «Городское лето» Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), созданный для детей, которые остались на каникулах дома, приступил к работе. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба вуза.

Программа лагеря для детей приурочена к Году театра в России. Юных томичей ждут образовательные и творческие мероприятия, спортивные игры, тренинги и многое другое. Отмечается, что текущий летний сезон стал 14-м по счёту среди проводимых в Томске.

С 24 июня по 5 июля 2019 года (с 10.00 до 14.00 часов) вожатые отряда «Городское лето» будут работать на придомовых площадках города в Кировском, Советском, Ленинском и Октябрьском районах.

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