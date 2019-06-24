Зачем Ленину «сняли голову»: скандал с памятником в Татарии

Рыбно-Слободской район, Татария, , 06:59 — REGNUM После резонанса и возмущения со стороны республиканского отделения КПРФ власти Рыбно-Слободского района объяснили, зачем памятнику Владимиру Ленину в райцентре «сняли голову». В официальном аккаунте администрации в соцсетях было отмечено, что работы на центральной площади идут в рамках программы благоустройства и отремонтированный «памятник «вождю революции» будет установлен по окончании ремонтных работ на центральной площади в 2019 году», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, видео, на котором видно, как снимается голова с памятника, появилось в соцсетях.

«Прощаемся с Лениным. Оторвали голову дедушке Ленину. Демонтаж памятника», — говорит в видео автор.

В видео шла речь о памятнике, который был установлен в 40-х годах на площади в Рыбной Слободе — райцентре одноимённого района.

После того, как видео стало достоянием общественности, республиканское отделение КПРФ возмутилось, что «под покровом ночи взяли и оторвали голову Ильича». Депутат Госсовета РТ, лидер рескома Хафиз Миргалимов в комментариях изданию «Бизнес-онлайн» заявил, что осуждает действия администрации и требует от республиканских властей обратить внимание на эту ситуацию. В Казани коммунисты даже провели несколько одиночным пикетов, держа в руках плакаты с надписями, где требовали «восстановить памятник», а главе района объявляли «позор».

Больше всего подобной реакции удивились в администрации района, дав на официальной странице в соцсетях разъяснение:

«В ответ на распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в Рыбной Слободе «произошло кощунство — снос памятника Ленину» сообщаем следующее. В рамках реализации республиканской программы «Общественные пространства» на центральной площади посёлка запланировано благоустройство территории и перенос отремонтированного памятника Ленина на новое место, о чем писалось в публикации от 30 апреля. Памятник «вождю революции» будет установлен по окончании ремонтных работ на центральной площади в 2019 года».

В комментариях казанским СМИ представители исполкома администрации напоминали коммунистам, что вопрос обсуждался в апреле в ходе встречи актива со скульпторами, когда поднимался вопрос капитального ремонта памятника. Тогда же говорилось, что «в ближайшее время начнутся работы по ремонту и переносу памятника на территорию напротив исполкома посёлка». Информация об этом была обнародована в открытых источниках.

Позднее представители рескома уже упирали на то, что нет культуры переноса памятников, высказывая мнение, что переносить его нужно было целиком, а не отрывая голову, сравнив такой способ демонтажа с варварством.