Избитый полицейскими активист скончался в Виннице после 12-дневной комы

Киев, , 06:38 — REGNUM Пролежавший 12 дней без сознания член партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался в результате избиения полицейскими, сообщает 24 июня пресс-служба партии.

«Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкий, — сообщил председатель Винницкого областного отделения партии Сергей Гайструк. — …Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан — избила Сашу до состояния, которое стало смертельным».

Ранее сообщалось, что Комарницкий был избит полицейскими за то, что отказался быть понятым при изъятии гранаты. С переломом черепа мужчина был доставлен в больницу, и все время находился в реанимации без сознания.

В настоящее время подозреваемый в избиении оперуполномоченный Сергей Пивовар находится под домашним арестом.