«Ничего нового»: о самом смертельном виде рака в России

Барнаул, 24 июня 2019, 07:09 — REGNUM Рак поджелудочной железы, рак печени и рак пищевода всегда характеризовались высокой летальностью, отметил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя корреспонденту ИА REGNUM данныео том, что в 2018 году именно эти онкологические заболевания признаны самыми опасными в России.
Напомним, ранее RT со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщил, что в 2018 году рак поджелудочной железы стал самым опасным видом онкологического заболевания, поскольку привёл к наибольшему числу жертв (39,9%). Рак печени и внутрипечёночных протоков (38,4%) оказался на втором месте по летальности. Показатель смертности от онкологических заболеваний в РФ в общей сложности достиг 6%.
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