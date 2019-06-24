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Министр экологии Казахстана приостановил расширение русла рек в Актюбинске

Общество

Министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев ознакомился с ситуацией на месте

Актюбинск, Казахстан, 24 июня 2019, 07:12 — REGNUM  Расширение русла рек дноуглубительные работы в Актюбинске будут приостановлены до вынесения решения экспертной группы. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев, сообщили в пресс-службе министерства.

По его словам, расширение русла рек Сазды, Каргалы, Илек, Жаман-Каргалы, Бутак, Песчанка, Тамды, Женишке будет продолжено для предотвращения последствий паводков. Министр добавил, что создана специальная рабочая группа, которая решит, как именно продолжить работу по расширению русла рек.

Напомним, 22 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Актюбинске сложилась тревожная экологическая обстановка из-за непродуманных гидрологических работ по расширению русла рек.

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