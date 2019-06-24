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Орнитологи из Приморья установили вероятного «воспитателя» птенцов кукушки

Общество

Исследователи пока не нашли подтверждения своей гипотезе

Уссурийск, Приморский край, 24 июня 2019, 05:59 — REGNUM  Вероятным «воспитателем» птенцов индийской кукушки в горной части юго-западного Приморья является белогорлый дрозд, предполагают орнитологи, изучавшие птиц в ходе экспедиции. Об этом сообщила пресс-служба Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА).

Двухнедельная орнитологическая экспедиция прошла на Борисовском плато, в долине реки Абрикосовка, в охранной зоне национального парка «Земля леопарда». В ней приняли участие специалисты Дальневосточного федерального университета, Приморской ГСХА, НПЦ «Биоразнообразие» (Ирбит, Свердловская область).

Во время экспедиции учёные провели учёты птиц, собрали зоологические коллекции, провели поиск гнезд белогорлого дрозда. И хотя гипотеза о том, что птица воспитывает птенцов кукушки не нашла подтверждения в виде гнёзд дрозда с яйцом кукушки, она представляется очень вероятной.

Отмечается, что в будущем исследователи планируют продолжить работу в этом районе поскольку «затерянный мир» Борисовского плато всё еще хранит множество тайн и загадок.

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