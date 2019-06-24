Прокуратура: с родителей нельзя брать деньги на антитеррор в школах

Биробиджан, , 06:25 — REGNUM Прокуратура города Биробиджана проверила ряд городских школ, в которых родители учащихся были возмущены предложением оплатить карты-пропуски для прохода учеников через турникеты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предложение, вызвавшее в городе широкий общественный резонанс, было рассмотрено прокуратурой города и руководителям учебных заведений указали, что в соответствие с действующим законодательством все мероприятия по антитеррористическому оборудованию школ, должны производиться за счёт средств бюджета, а не за деньги родителей учащихся.

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Как сообщало ИА REGNUM, предложение оплатить карты-пропуски для прохода учащихся в школы через новые турникеты вызвало в Биробиджане широкий общественный резонанс. В нескольких образовательных учреждениях во исполнение решения суда об оборудовании школ в соответствие с антитеррористическим законодательством, по договору с предпринимателем началась установка турникетов. Предприниматель предложил покупать карты-пропуски за 200 рублей и дополнительные услуги по 150 рублей, которые путём информирования родителей о факте прохода ученика через турникет, позволяли бы контролировать его перемещения.