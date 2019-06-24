В Екатеринбурге стартовала проектная смена для школьников

Екатеринбург, , 05:34 — REGNUM Участниками Уральской проектной смены этим летом стали 110 учащихся 7−11-х классов — победители регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов, сообщает 24 июня пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Талантливые школьники открыли современные лаборатории загородного центра «Таватуй», где будут реализовать научные идеи. С теорией и практикой участников познакомят наставники из УрФУ, Уральского государственного медицинского университета и НПО автоматики.

Заместитель первого проректора, руководитель школы талантов УрФУ Надежда Терлыга «Наш вуз дает школьникам из Свердловской области возможность получить опыт погружения в профессиональную среду. Участники уральской проектной смены не только получают профессиональные знания из области медицины, инженерии, ИТ, но и приобретают коммуникативные компетенции. Школьник может объективно оценить и понять, как профессиональная траектория поможет ему добиться успеха, стать профессионалом и быть счастливым человеком».

Проектная смена продлится три недели. На протяжении этого времени участников ждут мастер-классы, лекции от приглашенных спикеров и работа над проектами в лабораториях; 13 июля на итоговой конференции школьники представят жюри свои проекты.

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