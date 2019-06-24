Российские пилоты, лишённые Росавиацией права на труд, идут в Верховный суд

Хабаровск, 24 июня 2019, 05:37 — REGNUM Пилоты гражданской авиации России, лишенные Росавиацией права на труд, обратились в Верховный суд. Лётчики пытаются восстановить свои документы на право осуществлять полёты, то есть — право на труд. В ВС РФ уже поступили 17 исков от пилотов, пострадавших от действий Росавиации. Всего же, за последние два года, ведомство аннулировало 550 пилотских удостоверений, ранее Росавиацией же и выданные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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За последние два года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировало 550 свидетельств коммерческих пилотов. Лётчики, среди которых очень много высококвалифицированных специалистов, остались без работы и права на труд, так как без пилотского свидетельства авиакомпания не имеет права допускать лётчика к работе.
Сегодня пилоты, не добившись восстановления своих прав ни в одной из инстанций, пошли в Верховный суд. 17 исков уже поступили в высшую судебную инстанцию России.
В исковом заявлении пострадавшие просят признать абзац 3 п. 8 Постановления правительства РФ №670 не действующим.
Адвокаты российских лётчиков настаивают: лишение специального права управления самолётом, ведущее к ограничению права на труд, может производиться только в судебном порядке.
Как сообщало ИА REGNUM, два года подряд Росавиация аннулирует пилотские свидетельства российских лётчиков. Проблемы коснулись выпускников исключительно ЧелАвиа, летной школы, где лётчики проходили практику. У лётной школы оказались неправильно оформлены документы. Причем, неправильно оформила и утвердила эти документы именно Росавиация. При этом все лётчики подтверждают, что качество преподавания в этой лётной школе — одно из лучших в стране.