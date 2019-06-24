Эксперт: Вслед за бюджетными местами в вузы из регионов уедет молодежь

Москва, , 04:47 — REGNUM Сокращение бюджетных мест в вузы, о котором заявили в правительстве РФ, коснется в первую очередь региональных учебных заведений, что спровоцирует массовый отъезд абитуриентов в столичные университеты. О тревожной тенденции заявил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, передают 24 июня «Известия».

Значительное сокращение возможностей бесплатно получить высшее образование в ближайшие пять лет можно будет наблюдать именно в региональных университетах, поскольку в бюджетах субъектов федерации часто не хватает финансов.

«И это создает проблему, — заявил Комков. — Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут».

Подобная тенденция не может не вызывать тревоги, поскольку прожив пять лет в столице и получив образование, молодые люди вряд ли захотят вернуться к себе домой.

«Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому, и это тревожная тенденция», — отметил Комков.

Как сообщалось ранее, согласно докладу правительства, число бюджетных мест в российских вузах будет планово снижаться в течение следующих пяти лет на 17%. В это же самое время число абитуриентов увеличиться на 14%.

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