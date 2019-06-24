Актер Андрей Харитонов скончался на 60-м году жизни

Москва, , 04:45 — REGNUM Советский и российский актер Андрей Харитонов скончался 23 июня на 60-м году жизни, сообщил режиссер Виталий Манский на своей странице в соцсети Facebook.

«Не стало Андрея Харитонова… Мои соболезнования всем кто его помнит и любит», — заявил он.

Манский отметил, что Харитонов стал звездой кино после выхода на экраны фильма «Овод», однако спустя несколько лет актер оказался забыт публикой. Причина смерти артиста не называется.

Андрей Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Его актерским дебютом стала роль Овода в одноименном фильме по роману Этель Лилиан Войнич. Харитонов за свою актерскую карьеру исполнил более 30 ролей в кино. С 1984 по 1990 годы являлся ведущим артистом московского Малого театра.