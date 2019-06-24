В течение пяти лет количество бюджетных мест в вузах РФ сократится на 17%

Москва, , 04:30 — REGNUM В России будут планово снижать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях несмотря на рост числа желающих получить высшее образование. Об этом со ссылкой на доклад правительства «О политике в сфере образования» пишут 24 июня «Известия».

Согласно расчетам правительства к 2024 году бесплатно получить высшее образование смогут 432,4 тысячи абитуриентов, что на 17% меньше показателя 518,4 тысячи в 2019 году.

Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в правительственном докладе не сообщается, известно однако, что за тот же пятилетний период абитуриентов, напротив, станет больше на 15%. Количество желающих поступить увеличится с 713,8 тысяч человек в 2019 году до 823,8 тысяч — в 2024.

Как следствие, шансы на получение высшего образования сократятся приблизительно на четверть. Но ничего страшного в данной тенденции нет, уверена директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская.

По ее мнению, всем выпускникам школ вовсе не обязательно поступать в университеты, для успешной карьеры часто достаточно качественного профильного образования.

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